На Соболь пора завести уголовное дело за систематическую организацию массовых беспорядков

«Независимый кандидат» в Мосгордуму Любовь Соболь в субботу, 10 августа, была уже в 4-й раз задержана за организацию несанкционированных мероприятий. На сегодняшний день дама уже имеет штрафы на сумму в 630 тысяч рублей, но продолжает нарушать закон. Для того, чтобы жители Москвы вновь смогли жить спокойно, не волнуясь за свое здоровье, Соболь необходимо привлечь к уголовной ответственности за весь ущерб, причиненный городу в ходе массовых беспорядков. Систематическое нарушение статьи 20.2 КоАП дает такое право.

За месяц беспорядков в столице Любовь присутствовала на митингах лично, принимала участие в их организации, а также агитировала жителей столицы выходить на незаконные акции. В период с 14 июля по 10 августа митингов было огромное количество, и всего два из них были согласованы. Практически каждая акция завершалась провокациями, погромами и беспорядками. СМИ сообщали о несовершеннолетних, которые могли пострадать. Однако заранее подготовленных «машинистов» не смущали такие жертвы.



Некоторые организаторы дебошей уже были пойманы полицией. В том числе Егор Жуков и Сергей Фомин. Последний является сборщиком подписей в поддержку Любови Соболь.

Помимо всего прочего, беспорядки в столице принесли городу серьезные убытки. Столичный бизнес потерял более 100 миллионов рублей, дороги были перекрыты, из-за чего движение было затруднено не только для мирных жителей, но и для машин «скорой помощи».

К тому же, городская администрация была вынуждена тратить средства на обеспечение безопасности, усиления ОМОН, доставки сотрудников Росгвардии и спецтехники. Безусловно, это тоже принесло немалые финансовые убытки.

Все кафе, рестораны и магазины в центре города потеряли субботнюю выручку из-за того, что были вынуждены закрыться. Что, безусловно, повлекло за собой убытки, ведь аренда помещений в центре города стоит немалых денег. Которые зачастую отбиваются именно за счет выручки в выходные дни. К тому же, многим заведениям пришлось ремонтировать поврежденные фасады и витрины. А сотрудники оказались в опасности из-за разъяренной толпы. СМИ оценивают ущерб за два мероприятия – 27 июля и 3 августа – выше, чем в 100 миллионов рублей.



Но даже согласованный митинг не прошел без погромов. По завершении концерта-митинга 10 августа провокаторы кидали на проезжую часть дымовые шашки и били стекла автомобилей, припаркованных на проспекте. СМИ уже неоднократно публиковали фото поврежденных автомобилей, а также видеозаписи с задыхающимися от дыма пассажирами проезжающих мимо машин.

Любовь Соболь на сегодняшний день имеет уже три штрафа за административное правонарушение, однако это не мешает ей продолжать подстрекать людей к нарушению закона. Причина такого поведения женщины кроется в наличии у нее малолетней дочери, что смягчает закон. Все её соратники получили более серьезное наказание – арест до 30 суток.





Женщина занималась организацией незаконных мероприятий, прикрываясь «лазейками» в законе. В законе о митингах даны четкие определения понятиям «митинг», «шествие» и «пикетирование».

По мнению Соболь, шествие, названное «прогулкой», не является нарушением закона. И её не волнует, что люди шли с плакатами и лозунгами.

К слову, женщина ни слова не сказала о том, что на подобных мероприятиях стоит вести себя корректно во избежание задержаний. И не осуждала тех, кто занимался откровенными погромами. Напротив – она восхваляла задержанных провокаторов и негодовала по поводу действий правоохранителей. И не нужно забывать о том, что Соболь – юрист и должна понимать опасность массовых мероприятий для общества.

Таким образом, можно смело заявить, что экс-кандидатка вовсе не отстаивает права граждан, а намеренно подвергает людей опасности для реализации собственных амбиций. И если административный кодекс не в силах остановить её преступную деятельность, то пришло время для возбуждения уголовного дела по статье 212.1 УК РФ.