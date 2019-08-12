На Соболь пора завести уголовное дело за систематическую организацию массовых беспорядков

03 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Москва
любовь соболь, соцсети, скрин, маршрут, массовые беспорядки (2019) | Фото:скрин, соцсети

На Соболь пора завести уголовное дело за систематическую организацию массовых беспорядков

«Независимый кандидат» в Мосгордуму Любовь Соболь в субботу, 10 августа, была уже в 4-й раз задержана за организацию несанкционированных мероприятий. На сегодняшний день дама уже имеет штрафы на сумму в 630 тысяч рублей, но продолжает нарушать закон.  Для того, чтобы жители Москвы вновь смогли жить спокойно, не волнуясь за свое здоровье, Соболь необходимо привлечь к уголовной ответственности за весь ущерб, причиненный городу в ходе массовых беспорядков. Систематическое нарушение статьи 20.2 КоАП дает такое право.

За месяц беспорядков в столице Любовь присутствовала на митингах лично, принимала участие в их организации, а также агитировала жителей столицы выходить на незаконные акции. В период с 14 июля по 10 августа митингов было огромное количество, и всего два из них были согласованы.  Практически каждая акция завершалась провокациями, погромами и беспорядками. СМИ сообщали о несовершеннолетних, которые могли пострадать. Однако заранее подготовленных «машинистов» не смущали такие жертвы.

Некоторые организаторы дебошей уже были пойманы полицией. В том числе Егор Жуков и Сергей Фомин. Последний является сборщиком подписей в поддержку Любови Соболь.

Помимо всего прочего, беспорядки в столице принесли городу серьезные убытки. Столичный бизнес потерял более 100 миллионов рублей, дороги были перекрыты, из-за чего движение было затруднено не только для мирных жителей, но и для машин «скорой помощи».

гаспарян, скрин, соцсети, жуков, массовые бсепорядки(2019)|Фото:скрин, соцсети

К тому же, городская администрация была вынуждена тратить средства на обеспечение безопасности, усиления ОМОН, доставки сотрудников Росгвардии и спецтехники. Безусловно, это тоже принесло немалые финансовые убытки.

Все кафе, рестораны и магазины в центре города потеряли субботнюю выручку из-за того, что были вынуждены закрыться. Что, безусловно, повлекло за собой убытки, ведь аренда помещений в центре города стоит немалых денег. Которые зачастую отбиваются именно за счет выручки в выходные дни. К тому же, многим заведениям пришлось ремонтировать поврежденные фасады и витрины. А сотрудники оказались в опасности из-за разъяренной толпы. СМИ оценивают ущерб за два мероприятия – 27 июля и 3 августа – выше, чем в 100 миллионов рублей.

Но даже согласованный митинг не прошел без погромов. По завершении концерта-митинга 10 августа провокаторы кидали на проезжую часть дымовые шашки и били стекла автомобилей, припаркованных на проспекте. СМИ уже неоднократно публиковали фото поврежденных автомобилей, а также видеозаписи с задыхающимися от дыма пассажирами проезжающих мимо машин.

машина, стекло, массовые беспорядки(2019)|Фото:ФАН

 

Любовь Соболь на сегодняшний день имеет уже три штрафа за административное правонарушение, однако это не мешает ей продолжать подстрекать людей к нарушению закона. Причина такого поведения женщины кроется в наличии у нее малолетней дочери, что смягчает закон. Все её соратники получили более серьезное наказание – арест до 30 суток.

 

любовь соболь, соцсети, скрин(2019)|Фото:скрин, соцсети

Женщина занималась организацией незаконных мероприятий, прикрываясь «лазейками» в законе. В законе о митингах даны четкие определения понятиям «митинг», «шествие» и «пикетирование».

 

скрин, закон о митингах(2019)|Фото:скрин, закон о митингах

По мнению Соболь, шествие, названное «прогулкой», не является нарушением закона. И её не волнует, что люди шли с плакатами и лозунгами.

любовь соболь, соцсети, скрин, маршрут, массовые беспорядки(2019)|Фото:скрин, соцсети

К слову, женщина ни слова не сказала о том, что на подобных мероприятиях стоит вести себя корректно во избежание задержаний. И не осуждала тех, кто занимался откровенными погромами. Напротив – она восхваляла задержанных провокаторов и негодовала по поводу действий правоохранителей. И не нужно забывать о том, что Соболь – юрист и должна понимать опасность массовых мероприятий для общества.

Таким образом, можно смело заявить, что экс-кандидатка вовсе не отстаивает права граждан, а намеренно подвергает людей опасности для реализации собственных амбиций. И если административный кодекс не в силах остановить её преступную деятельность, то пришло время для возбуждения уголовного дела по статье 212.1 УК РФ.

 

 

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

На Соболь пора завести уголовное дело за систематическую организацию массовых беспорядков

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: любовь соболь, выборы в мосгордуму, митинги оппозции, массовые беспорядки, координаторы беспорядков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети