03 Сентября 2020
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Общество Курганская область
улица Мальцева в Кургане (2016) | Фото:Накануне.RU

В Кургане начали строительство долгожданной дороги на проспекте Мальцева

В Кургане в Заозерном поселке начали строить долгожданную дорогу на проспекте Мальцева - до Нового года строители должны будут сделать основу для нового полотна.

Новая дорога будет идти от Ледового дворца спорта имени Парышева через памятник хлеборобу Мальцеву, сообщили Накануне.RU в администрации города.

В этом году там сделают канализацию, сети водоснабжения и водоотведения, а также проложат электрические кабели.

Общая стоимость работ - 106 млн руб.

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В Кургане начали строительство долгожданной дороги на проспекте Мальцева

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Теги: Мальцева, дорога, строительство, Курган, Заозерный



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