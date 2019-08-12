В Кургане начали строительство долгожданной дороги на проспекте Мальцева

В Кургане в Заозерном поселке начали строить долгожданную дорогу на проспекте Мальцева - до Нового года строители должны будут сделать основу для нового полотна.

Новая дорога будет идти от Ледового дворца спорта имени Парышева через памятник хлеборобу Мальцеву, сообщили Накануне.RU в администрации города.

В этом году там сделают канализацию, сети водоснабжения и водоотведения, а также проложат электрические кабели.

Общая стоимость работ - 106 млн руб.