В Кургане за незаконный сбыт наркотиков будут судить семейную пару

В Кургане будут судить супругов за сбыт наркотиков.

В ноябре прошлого года неустановленное лицо вступил в преступный сговор с семейной парой, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Злоумышленники создали бесконтактную схему сбыта наркотиков, так как думали, что их не вычислят.

В период Нового года они сделали 26 тайников-"закладок". Позже их задержали полицейские. Сейчас супругов ждет суд. Им грозит до 20 лет тюрьмы.