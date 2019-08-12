03 Сентября 2020
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Общество За рубежом
принц Гарри Меган Маркл (2018) | Фото:twitter.com/KensingtonRoyal

Меган Маркл разлучили с принцем Гарри и королевской семьей Великобритании

38-летнюю актрису Меган Маркл разлучили с мужем, принцем Гарри. Правда, только в экспозиции лондонского музея восковых фигур Мадам Тюссо.

В музее рассказали, что восковая копия герцогини Сассекской теперь будет находиться отдельно от "членов британской королевской семьи". Меган собираются поместить в блестящую комнату для вечеринок, где уже располагаются ее друзья из шоу-бизнеса вроде Бэкхэмов и Тома Харди (с ними, правда, герцогиня пока не очень хорошо знакома, но они присутствовали на свадьбе Меган и Гарри в мае 2018 года).

Ну а внук королевы будет представлен среди своих родственников: королевы, наследника престола, принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон. В музее решение разлучить парочку объяснили пожеланием посетителей, мол, Меган до сих пор все воспринимают как актрису и звезду, а вовсе не герцогиню (как, видимо, принимают Кейт).

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Меган Маркл разлучили с принцем Гарри и королевской семьей Великобритании

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Теги: меган маркл, принц гарри, британская королевская семья



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