В этом году на проекты здравоохранения Зауралья потратят более 2 млрд рублей

После приезда полпреда президента в УрФО Николая Цуканова правительство опубликовало доклад главы департамента здравоохранения Курганской области Ларисы Кокориной.

Она доложила, что на реализацию в Зауралье национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" уже в этом году потратят более 2 млрд руб., а всего по программе, рассчитанной до 2024 года, почти 14 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе появится 80 единиц медицинского оборудования, в том числе два компьютерных томографа.



Кокорина подчеркнула, что существуют некоторые риски, которые могут помешать достижению ряда заявленных показателей в рамках нацпроектов, однако сейчас над недопущением этой проблемы плотно работают.