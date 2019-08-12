03 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Лариса Кокорина (2016) | Фото:Накануне.RU

В этом году на проекты здравоохранения Зауралья потратят более 2 млрд рублей

После приезда полпреда президента в УрФО Николая Цуканова правительство опубликовало доклад главы департамента здравоохранения Курганской области Ларисы Кокориной.

Она доложила, что на реализацию в Зауралье национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" уже в этом году потратят более 2 млрд руб., а всего по программе, рассчитанной до 2024 года, почти 14 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе появится 80 единиц медицинского оборудования, в том числе два компьютерных томографа.

Кокорина подчеркнула, что существуют некоторые риски, которые могут помешать достижению ряда заявленных показателей в рамках нацпроектов, однако сейчас над недопущением этой проблемы плотно работают.

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В этом году на проекты здравоохранения Зауралья потратят более 2 млрд рублей

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Теги: нацпроекты, здравоохранение, Курган, Лариса Кокорина



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