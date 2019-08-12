03 Сентября 2020
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Сургут, Окружной центр охраны материнства и детства (2018) | Фото: Накануне.RU

Перинатальный центр в Сургуте будет стоить властям Югры 18 миллиардов

Заключено дополнительное соглашение о финансировании возведения в Сургуте перинатального центра. Всего власти округа выделят частному партнёру строительства, группе компаний "ВИС ИНФРАСТРУКТУРА", 18 млрд руб., платёж будет "в рассрочку" – до 2024 года, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, строительные работы начались в августе 2015 года. В конце 2018 года одна из самых главных строек округа вышла на финишную прямую, центр должен будет открыться в 2019 году, который в Югре объявлен Годом семьи.

Документ опубликован на сайте окружного правительства. Во-первых, частному партнёру из бюджета возмещают траты на проектирование, строительство и оснащение объекта. На это власти дают 6,3 млрд руб., 2 из которых заплатили в 2016 году, 4,3 предстоит перевести в этом году.

Во-вторых, округ пять лет будет компенсировать затраты будут и после ввода объекта в эксплуатацию. Из бюджета на это дадут 4,6 млрд руб., платёж разобьют на пять частей, первую надо внести уже в 2020 году. В-третьих, власти ХМАО выделят субсидию на возмещение процентов по договорам займа и/или кредитным договорам, заключенным частным партнером для строительства центра. Это обойдётся окружной казне в 6,3 млрд руб.. Общая сумма выделенных группе компаний "ВИС ИНФРАСТРУКТУРА" бюджетных инвестиций составит 18,2 млрд руб..

Сургут, Окружной центр охраны материнства и детства(2018)|Фото: Накануне.RU

Добавим, во время пресс-тура для журналистов, состоявшегося в Сургуте в декабре прошлого года, стало известно, что перинатальный центр будет построен по принципу государственно-частного партнёрства и обойдётся в 14,5 млрд руб., а бюджет округа заплатит только 2 из них.

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Перинатальный центр в Сургуте будет стоить властям Югры 18 миллиардов

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Теги: перинатальный центр, Сургут, бюджет ХМАО, финансирование



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