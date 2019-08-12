В Челябинске журналистку ранили в голову из пневматики

В Челябинске корреспонденту газеты "Общественный защитник" Юлии Зябриной выстрелили в голову из пневматического оружия, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сообщение зарегистрировано. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Инцидент произошел поздно вечером 8 августа около дома пострадавшей. Когда девушка собиралась зайти в подъезд, в нее выстрелили из травматического оружия в голову.

"В ночь с четверга на пятницу около подъезда своего дома по проспекту Победы был произведен выстрелил в лицо Юлии Зябриной. Мы считаем, что это было связано с ее профессиональной деятельностью, из-за материалов, которые она писала в последнее время, которые в том числе касались действий в Челябинской области международной полицейской ассоциации, в частности некоторых ее членов, которые занимаются противоправными делами.", - рассказал Накануне.RU адвокат пострадавшей Александр Чудинов.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

"Мы будем добиваться возбуждения уголовное дела", - добавил он.