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екатеринбург цирк (2017) | Фото: Накануне.ru

Росгосцирк назвал имя нового директора Екатеринбургского цирка

Новым директором Екатеринбургского государственного цирка назначена Тамара Бортникова. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте Росгосцирка.

Уточняется, что ранее она возглавляла Тульский и Рязанский государственные цирки. Екатеринбургский цирк Бортникова возглавила с сегодняшнего дня, 12 августа.

Напомним, прежний руководитель цирка Екатеринбурга Анатолий Марчевский с 1 июля приступил к работе в должности советника гендиректора Росгосцирка.

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Росгосцирк назвал имя нового директора Екатеринбургского цирка

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Теги: цирк, директор, Екатеринбург



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