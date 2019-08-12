03 Сентября 2020
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религия православие храм (2018) | Фото: Накануне.ru

РПЦ и Фанар вступили в борьбу за Русскую архиепископию в Европе

Небольшая по численности Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе стала предметом борьбы между Фанаром и РПЦ.
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Как сообщало Накануне.RU, в ноябре 2018 года Фанар, в состав которого Архиепископия входила с 1971 года, в одностороннем порядке решил распустить ее, отменив свой томос 1999 года, и предписал войти в состав соответствующих митрополий. Архиепископия отказалась выполнять это решение до собрания духовенства, а оно решило созвать общее собрание. Позже стало известно, что Архиепископия планирует проситься войти в состав РПЦ. Сама Архиепископия была создана в 1921 году на основе приходов русских эмигрантов. В 1931 году, при тяжелом положении Церкви в СССР, попросила Фанар о покровительстве. Однако указ Варфоломея о роспуске выполнять отказалась как противоречащий ее уставу.

Как сообщает "Независимая газета", недавно Архиепископия получила письмо от Фанара с предложением войти в состав Французской митрополии в качестве викариатства, то есть все равно потерять самостоятельность, подчиняясь митрополиту Галльскому. Нынешний митрополит Эммануил Адамакис известен тем, что занимался на Украине созданием "единой церкви" раскольников.

Клирик иерусалимского храма Гроба Господня, диакон Архиепископии Александр Занемонец подчеркнул, что этот вариант фактически ликвидирует ее.

В свою очередь, РПЦ от имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла направила свое предложение Архиепископии, в котором заявила, что готова принять в свой состав при некоторых условиях, которые ее мало стесняют. РПЦ готова сохранить управленческую традицию и структуру вместе с другими особенностями, а предлагает участвовать лишь в подборе списка кандидатов на должности архиереев и утверждать выбранного Архиепископией епископа, то есть предоставить права широкой автономии.

Диакон Александр Занемонец считает, что сохраняются все особенности Архиепископии, включая выборность архиереев и независимость во всех внутренних решениях. По существу, изменяется только поминовение Константинопольского патриарха на Московского.

Вопрос об изменении канонического подчинения будет решаться на общем собрании Архиепископии. Епископ Савва (Тутунов) отметил, что если произойдет воссоединение, то это будет большим событием. "Это громадный для всех нас шаг", - сказал он.

Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2017 года(2017)|Фото: bogoslov.ru

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РПЦ и Фанар вступили в борьбу за Русскую архиепископию в Европе

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Теги: РПЦ, Фанар, Европа, православие, церковь



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