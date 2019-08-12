03 Сентября 2020
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Происшествия В России
Григорий Пирумов, (2016) | Фото: Коммерсант

Экс-замминистра культуры Пирумова отпустили под домашний арест

Мосгорсуд отказал в удовлетворении ходатайства Следственного комитета о продлении ареста бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову.

Судья избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 ноября, передает "Интерфакс".

Пирумова арестовали в мае по новому делу. Как сообщалось, чиновник обвиняется в мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве объектов Эрмитажа. Руководство музея оценило ущерб от мошенничества при строительстве здания публичной библиотеки музея в 860 млн рублей.

Напомним, ранее фигуранты "дела реставраторов" избежали реальных сроков. Они полностью признали свою вину, погасили ущерб в 100 млн рублей, а представ перед судом в особом порядке, получили условные сроки или, как Пирумов, отбытый в СИЗО.

Однако в январе Мосгорсуд ужесточил с полутора до трех лет колонии приговор Пирумову.

Сообщалось, что ему пересчитают назначенный срок наказания по схеме "день за полтора". Таким образом, из срока наказания ему останется отбыть шесть с половиной месяцев.

Преображенский суд Москвы 7 августа освободил Пирумова от наказания по "делу реставраторов" условно-досрочно.

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Экс-замминистра культуры Пирумова отпустили под домашний арест

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Теги: Григорий Пирумов, Минкультуры, Эрмитаж



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