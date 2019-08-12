В Прикамье из-за обильных дождей размыло участок дороги

В поселке Сейва Гайнского района размыло участок проселочной дороги. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Устранением последствий непогоды занимаются силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Гайнского района.

Спасатели уточняют, что пострадавших нет, равно как и угрозы населению. Органы местного самоуправления прорабатывают вопрос по организации проезда к поселку через переправу по Каме.

Жителям рекомендовано ограничить поездки в этом направлении. Также в ведомстве уточняют, что на сегодняшний день в Пермском крае подтопленных территорий нет.

Напомним, ранее синоптики сообщали о возможном повторении июльских паводков: тогда из-за разгула стихии в четырех районах – Кудымкарском, Бардымском, Юрлинском и Гайнском – ввели режим ЧС. Самые многочисленные подтопления были зафиксированы в Юрлинском, Гайнском и Кудымкарском муниципальных округах. Дожди размыли дороги, повредили мосты, один из которых простоял лишь неделю, и на некоторое время отрезали жителей поселений от "большой земли".

Позже режим ЧС был снят. Жителям подтопленных территорий выплачивают компенсации.

Добавим, что Нытвенском районе был введен режим ЧС из-за переувлажнения почвы.