В Екатеринбурге отправили в колонию создателей "финансовой пирамиды"

В Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве по принципу "финансовой пирамиды". На скамье подсудимых оказались двое жителей города.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2012-2014 годах сообщники похитили свыше 63,5 млн руб. более чем у 160 человек. Для совершения преступлений они выбрали способ привлечения денежных средств по принципу "финансовой пирамиды" в активы возглавляемых ими в разное время организаций ООО "Русская Финансовая Компания", КПКГ "Сбережения" и ООО "Клуб успешных людей".

Так, под обещание быстрого обогащения привлекались финансовые средства жертв, а последующие выплаты некоторым осуществлялись за счет финансовых поступлений от новых участников "пирамиды". Большую часть поступавших средств злоумышленники похищали, а часть направляли на незначительное материальное стимулирование заемщиков и частичное погашение ранее переданных в их организации на обслуживание кредитов, а также для оплаты рекламы и прочих расходов.

Суд назначил одному из соучастников 4 года лишения свободы, его подельнику - 3,5 года тюрьмы. Отбывать сроки оба будут в исправительной колонии общего режима.

Как добавили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, похищенными деньгами обвиняемые распоряжались по своему усмотрению. Так, к примеру, один из фигурантов уголовного дела, 52-летний местный житель, на приобретенные криминальным способом многомиллионные доходы приобрел более 700 земельных участков в Челябинской области для организации коттеджной застройки. В настоящее время на данное имущество наложен арест. Второй участник преступной группы, ранее судимый за аналогичное преступление 47-летний екатеринбуржец, использовал деньги потерпевших, чтобы частично выплачивать их вновь привлеченным клиентам.

Расследование уголовного дела проводилось следователями Следственного управления УМВД России по Екатеринбургу. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления внутренних дел.