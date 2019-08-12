"Победа" объяснила перебои в работе своего сайта во время распродажи "мощнейшей DDoS-атакой"

Российский лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") объяснил "обвал" своего сайта во время распродажи DDoS-атакой.

"Зафиксирована мощнейшая DDOS-атака", - цитирует ТАСС представителя авиакомпании.

Впрочем, не все пользователи, пожелавшие купить билет на распродаже, готовы поверить в версию с хакерами. Многие полагают, что сайт "упал" из-за наплыва посетителей, не подготовившись к ажиотажу.

Ранее перевозчик объявил, что в 16:00 мск 12 августа добавит на сайт 200 тыс. билетов по цене от 499 до 1999 руб. на рейсы зимнего расписания.

Стоит отметить, что в сети уже появились жалобы от пассажиров, которые не могут вовремя пройти онлайн-регистрацию и вынуждены платить деньги за обычную регистрацию в аэропорту (на международных рейсах эта услуга стоит 25 евро).