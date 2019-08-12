03 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Владимир Зеленский, Варфоломей, Фанар (2019) | Фото: Facebook, Александр Вознесенский

Появилось фото ожесточенного спора Зеленского с Варфоломеем

На встрече украинского президента Владимира Зеленского с экуменическим патриархом Варфоломеем, которая состоялась 8 августа, стороны в какой-то момент перешли на повышенные тона. Соответствующее фото опубликовал в Facebook публицист Александр Вознесенский со ссылкой на Андрея Юраша - главу департамента по делам религий при Министерстве культуры Украины.
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Напомним, как сообщало Накануне.RU, в последний момент Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем, которое было согласовано.

Украинское издание "Энигма", ссылаясь на свои источники, пишет, что во время встречи Зеленский неожиданно потребовал внести изменения в текст заявления и упомянуть о созыве нового "объединительного собора" с участием канонической УПЦ и раскольников, включая киевский "патриархат", а не только "единой церкви". Это не понравилось Варфоломею, который оказался заложником своих же авантюр. Он заявил Зеленскому, что единственной канонической православной церковью считает только своих раскольников из "единой церкви", которым и дал томос. В ответ Зеленский отказался от подписания документа. На фото видно, что он раздражен и активно жестикулирует.

Архиепископ Боярский Феодосий из УПЦ считает, что этим жестом Зеленский укрепил свой авторитет в глазах миллионов верующих, которые устали от несправедливости и злоупотреблений со стороны чиновников. Однако он подчеркнул, что принцип невмешательства властей в церковные вопросы, о чем заявил Зеленский, должен быть не только провозглашен, но и реализован. Тем не менее, новый президент, хоть и не защищает каноническую Церковь, все же не борется против нее.

Владимир Зеленский, Варфоломей, Фанар(2019)|Фото: Facebook, Александр Вознесенский

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Появилось фото ожесточенного спора Зеленского с Варфоломеем

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Варфоломей, Фанар, церковь, раскол



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