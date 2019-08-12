Появилось фото ожесточенного спора Зеленского с Варфоломеем

На встрече украинского президента Владимира Зеленского с экуменическим патриархом Варфоломеем, которая состоялась 8 августа, стороны в какой-то момент перешли на повышенные тона. Соответствующее фото опубликовал в Facebook публицист Александр Вознесенский со ссылкой на Андрея Юраша - главу департамента по делам религий при Министерстве культуры Украины.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в последний момент Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем, которое было согласовано.

Украинское издание "Энигма", ссылаясь на свои источники, пишет, что во время встречи Зеленский неожиданно потребовал внести изменения в текст заявления и упомянуть о созыве нового "объединительного собора" с участием канонической УПЦ и раскольников, включая киевский "патриархат", а не только "единой церкви". Это не понравилось Варфоломею, который оказался заложником своих же авантюр. Он заявил Зеленскому, что единственной канонической православной церковью считает только своих раскольников из "единой церкви", которым и дал томос. В ответ Зеленский отказался от подписания документа. На фото видно, что он раздражен и активно жестикулирует.

Архиепископ Боярский Феодосий из УПЦ считает, что этим жестом Зеленский укрепил свой авторитет в глазах миллионов верующих, которые устали от несправедливости и злоупотреблений со стороны чиновников. Однако он подчеркнул, что принцип невмешательства властей в церковные вопросы, о чем заявил Зеленский, должен быть не только провозглашен, но и реализован. Тем не менее, новый президент, хоть и не защищает каноническую Церковь, все же не борется против нее.