03 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени стрелку, напавшему на сотрудников Росгвардии, может грозить пожизненное

Предъявлено обвинение напавшему на сотрудников Росгвардии тюменцу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.
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Напомним, в 00.30 на улице Интернациональной экипаж группы задержания вневедомственной охраны заметил подозрительного мужчину возле одного из домов. При приближении росгвардейцев злоумышленник кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия. Нападавшего обезвредили и задержали. Им оказался 49-летний тюменец. С ранением ног он был доставлен в больницу.

Ему предъявлено обвинение в "Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа", он арестован. Преступнику грозит от 12 лет колонии до пожизненного заключения.

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В Тюмени стрелку, напавшему на сотрудников Росгвардии, может грозить пожизненное

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Теги: росгвардия, нападение, ранение



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