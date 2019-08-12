Совет Думы экстренно соберется 19 августа для обсуждения иностранного вмешательства в дела России

Внеочередное заседание Совета Госдумы по ситуации с вмешательством извне во внутренние дела России состоится 19 августа.

Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Председателю Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву поручено проанализировать ситуацию и внести предложения Совету ГД по рассмотрению фактов вмешательства.

Созвать экстренное заседание ранее предложили представители всех думских фракций.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что есть документальные подтверждения фактам финансирования организаторов протестов 3 августа. По его словам, необходимо расследовать, "кто крышует эту операцию".

Напомним, официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее заявила, что дипломатические сотрудники и государственные СМИ нарушили правила в связи с освещением несанкционированных акций в Москве.

Как отметила представитель МИДа, американское посольство в России "активнейшим образом" было вовлечено в несанкционированные акции, которые состоялись 3 августа в Москве. Претензии к германской стороне Захарова связала с публикацией телеканалом Deutsche Welle призыва к москвичам выходить на акцию протеста.

Между тем, в московскую мэрию подали новую заявку на протестный митинг на субботу, 17 августа.