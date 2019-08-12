Следователи выяснят, при каких обстоятельствах отравились хлором пятеро посетителей тюменского бассейна

К выяснению обстоятельств отравления посетителей тюменского бассейна подключились сотрудники СКР, сообщили Накануне.RU в пресс-службе его тюменского управления.

Напомним, Ленинский районный суд приостановил на 30 суток работу бассейна "Маяк", который расположен в здании КРК "Домино". В июне пять посетителей бассейна отравились хлором. Отравление было легкой степени тяжести.

По факту отравления началась доследственная проверка.