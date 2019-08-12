Опрос "Левада-центра": Вывод войск из Афганистана - самое важное событие 30-летней давности

Опрос "Левада-Центра" о самом важном событии 1989 года показал, что число респондентов, которые считают таковым повышение пенсий, вырос в два раза. Самым важным же для респондентов с 2009 года в истории 30-летней давности остается вывод советских войск из Афганистана. При проведении опроса "Левада-центр" попросил респондентов выбрать пункт из списка уже предложенных вариантов, а это искажает информацию о реальном отношении россиян к своему прошлому, уверен историк Евгений Спицын. Он напоминает, что 1989 - трагический для СССР год, тогда разрушился блок Варшавского договора из-за "революций 1989 года", начался закат Советского Союза и в Холодной войне в лидеры вырвались США.

"Леваду" можно обвинить в непрофессионализме - своими уже подготовленными ответами, из которых надо выбрать "правильные", они создают ложную картину. Конечно, никто не считает самым важным событием вывод войск из Афганистана, любой нормальный человек самым важным событием 30-летней давности назовет начавшийся крах Советского Союза. Другое дело - какое будет отношение к этому. Одни, как Кикабидзе, с гиканьем вспомнят, вторые - с печалью, и последних подавляющее большинство. Вот, что мог бы показать честный соцопрос", - говорит эксперт в беседе с Накануне.RU.

Не менее странным кажется Спицыну вариант "повышение пенсий", в 1989 году такая индексация - просто обыденность: "О каком повышении пенсий речь идет? Она и так была высокая. У меня мать вышла на пенсию за год до этого, в 1988 году, когда ей исполнилось 55 лет, она получила пенсию 132 рубля. Чтобы вы поняли, что такое 132 рубля, то тогда человек на еду в день (питаясь не дома) тратил примерно два рубля: обед в столовой - 70 копеек, плюс завтрак и ужин. Помножим 2 рубля на 30 дней - это 60 рублей, за коммунальные услуги "копейки" – 2-3 рубля, ну запишем 5 рублей. У человека каждый месяц оставалось 60-65 рублей, он мог на эти деньги купить себе все, что угодно. Да, для автомобиля или стенки приходилось подкопить, но на море съездить летом мог каждый. Сейчас пенсии едва хватает на оплату за ЖКХ и порой не остается на еду, сейчас пенсионеры влачат нищенское существование".

Вторым по важности событием респонденты выбрали падение Берлинской стены и открытие границы между ФРГ и ГДР. Интересно, что опросник появился в 1989 году - тогда в анкете люди сами писали о наиболее важных событиях года, а с 2004 по 2019 год респондентам выдается карточка со списком ответов, которые давали ранее - таким образом можно проследить, как менялось отношение россиян к тому или иному событию за 30 лет.

Так, можно отметить, что, по сравнению с 2014 годом, когда заполнялась та же анкета, более чем в два раза выросло число респондентов, которые считают самым важным событием 1989 года повышение пенсий (8% в 2014 году против 18% в этом), 30 лет назад этот пункт также указали одним из трех главных событий года наравне с забастовкой шахтеров (27%), самым важным 30 лет назад для людей в СССР показалась первая встреча Горбачева с Джорджем Бушем-старшим (34%).

"Сам Юрий Левада известный горбачевец, - говорит историк Евгений Спицын, - они вместе учились, правда, на разных факультетах, жили в одном общежитии и приятельствовали. Стоит ли удивляться, что внезапно самое важное событие для россиян - это встреча Горбачева с Бушем, когда мы сдавали все свои позиции?"