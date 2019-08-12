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Су-57, снимки, соцсеть (2018) | Фото:twitter.com-Pr Scr BatsaikhanBSU

Государственные испытания Су-57 собираются завершить в 2019 году

Государственные испытания российского истребителя пятого поколения Су-57 завершатся в текущем году, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) Сергей Дронов в интервью газете "Красная звезда".

"Уже в этом году", - сказал Дронов, отвечая на вопрос о сроках завершения госиспытаний Су-57. По словам Дронова, Су-57 "по своим возможностям превосходит самолёты пятого поколения иностранных ВВС". Генерал добавил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу перевооружить три авиаполка на самолёты Су-57.

Стоит напомнить, что в начале 2019 года глава филиала ПАО "Компания "Сухой" - завода в Комсомольске-на-Амуре Александр Пекарш заявлял, что первый серийный истребитель пятого поколения российские военные получат уже в этом году, второй – в 2020 году.

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Государственные испытания Су-57 собираются завершить в 2019 году

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Теги: су-57, испытания, серийные поставки, истребитель пятого поколения



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