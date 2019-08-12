В Минобороны подтвердили визит Шойгу на Средний Урал: министр посетит предприятия ОПК

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа, где посетит ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом Накануне.RU сообщили в Минобороны РФ.

По словам пресс-секретаря главы военного ведомства Россияны Марковской, министр обороны также заслушает доклады руководителей предприятий и командования ЦВО.

В частности, Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на Уралвагонзаводе и посетил цех сборки танков. Генеральный конструктор предприятия Андрей Терликов продемонстрировал министру новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе Т-72Б3. Известно, что каждый из комплексов будет иметь индивидуальное целевое назначение. Один из них представляет из себя безэкипажную боевую машину с тяжелым вооружением, а второй - безэкипажную боевую машину с автоматическими пушками.

Планируется, что в ходе визита министр также посетит Екатеринбург.