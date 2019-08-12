Причины массовой гибели чаек выясняют в Омской области

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области выясняет причину массовой гибели чаек.

Сообщается, что на берегу Иртыша в поселке Новоомский обнаружены мертвые птицы. Расследование ведется совместно со специалистами ветеринарной службы.

Местные рыбаки также сообщили о гибели рыбы в Иртыше в минувшие выходные. Об этом рассказал "Интерфаксу" орнитолог, председатель омской общественной организации "Экологическая вахта Сибири" Сергей Соловьев. Он предположил, что эти инциденты могут быть связаны.

Ранее жители Челябинска пожаловались на массовый мор рыбы в реке Миасс в районе Першино. В пресс-службе регионального минэкологии сообщили, что специалисты министерства проверяют эту информацию.