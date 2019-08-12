Ноябрьскому кандидату в гордуму испортили баннер и машину

В Ноябрьске неизвестные испортили агитационные материалы кандидата в думу города от КПРФ Александра Бондарчука. Об этом он сам сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Испортили мою синюю машину, разукрасили красным баллончиком. Буду заниматься вопросом написания всяких жалоб в полицию, потому что испорчены не только плакаты, испорчена машина", - заявил Бондарчук. Он высказал предположение, что это "происки конкурентов" и заявил, что, предположительно, плакаты и автомобиль испортил якобы кто-то "из администрации".

"Не буду заморачиваться, менять эти плакаты, буду ездить с красной машиной", - заявил он.

Первый секретарь ямальского отделения КПРФ Елена Кукушкина в разговоре с корреспондентом Накануне.RU сообщила, что испорченные агитационные материалы все-таки будут заменены.

"Испортили агитационные материалы, причем сделали это в начале агитационного периода. Написали заявление в полицию. Но самое интересное, что в Ноябрьске везде есть камеры, а здесь как всегда - никто ничего не видел. Но, будем надеяться, что все-таки выяснят, кто это сделал. Я думаю, что это политические конкуренты. Единственное жалко - дополнительные средства понадобятся. Придется заново все изготавливать. Это обидно", - поделилась мнением Елена Кукушкина.