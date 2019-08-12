На Среднем Урале вновь прогнозируют грозы и сильный ветер

Спасатели выступили с предупреждением о сильных дождях, грозах и порывистом ветре на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, по данным синоптиков 13 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град. При грозах порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду.

Как отметили в ведомстве, населению не следует игнорировать эти прогнозы: чтобы не попасть в неприятную ситуацию, жители должны соблюдать меры личной безопасности. В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни человека, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.