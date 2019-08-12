Пользователи "уронили" сайт авиакомпании "Победа" в момент начала распродажи

Как это часто бывает с сайтами онлайн-продаж – в момент старта распродажи у авиакомпании "Победа "упала" официальная страница. Ранее перевозчик объявил, что в 16:00 мск 12 августа добавит на сайт 200 тыс. билетов по цене от 499 до 1999 руб. на рейсы зимнего расписания.

"Победа" – отечественный лоукостер, входящий в группу "Аэрофлот". Выполняет как внутрироссийские, так и международные рейсы.

Стоит отметить, что в сети уже появились жалобы от пассажиров, которые не могут вовремя пройти онлайн-регистрацию и вынуждены платить деньги за обычную регистрацию в аэропорту (на международных рейсах эта услуга стоит 25 евро).