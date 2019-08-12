"Это собственность Чехии". В Челябинске отказались выделять средства на содержание памятника легионерам

Памятник чехословацким легионерам, установленный в Челябинске на привокзальной площадке, не учитывается в реестре муниципального имущества, а бремя содержания данного имущества несет его собственник – Чешская республика. Об этом говорится в ответе комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города на запрос Накануне.RU.

Напомним, памятник был установлен еще в 2011 году. Тогда возведение монумента вызвало споры у общественности, но челябинские власти приняли решение поддержать установку монумента. Он появился на привокзальной площади. Сооружение памятника из серого и красного гранита было согласовано с региональным минкультом и осуществлялось за счет средств, выделенных чехами. На нем высечены 226 фамилий чехословацких интервентов, захороненных в Челябинске и его окрестностях с 1918 по 1919 год.

В марте администрация города прекратила право на бессрочное использование земельного участка, где установлен памятник чехословацким легионерам.

Как сообщили Накануне.RU в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям города, памятник является собственностью Чешской республики.

"Установка памятника осуществлена в соответствии с Соглашением между Правительством российской Федерации и Правительством Чешской республики от 15.04.1999 года о взаимном содержании военных захоронений. Управление культуры администрации города Челябинска не выделяло подведомственному МАУ "Привокзальная площадь" денежные средства на содержание данного памятника. Согласно положениям гражданского законодательства РФ, бремя содержания имущества несет его собственник в установленном порядке", - говорится в ответе комитета.