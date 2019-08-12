В мэрии Сургута озвучили дату возвращения на работу госпитализированного главы города

Стало известно, когда глава Сургута Вадим Шувалов выйдет из больницы и вернётся на работу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее стало известно, что у градоначальника небольшие проблемы со здоровьем: "Ничего серьезного. Держится небольшая температура, Вадим Николаевич проходит лечение", сообщил тогда Накануне.RU советник Шувалова Александр Оверчук. Из-за болезни мэр экономической столицы Югры не смог сопровождать губернатора Наталью Комарову во время её рабочего визита в Сургут 9 августа.

"Вадим Шувалов выйдет на работу на этой неделе", - сообщил Накануне.RU Оверчук.