Футболист Алдонин решил отсудить у МВД более 47 миллионов рублей

Экс-футболист сборной России Евгений Алдонин требует от МВД выплатить ему 47,3 млн рублей, пишет "Коммерсант".

В такую сумму он оценил ущерб за волокиту и ошибки следствия, которое с июля 2014 года занимается делом о хищении средств экс-игрока в банке "Замоскворецкий".

Летом 2013 года Алдонин перевел на счет в этом кредитном учреждении в два этапа 48 миллионов рублей (1,5 миллиона долларов по тогдашнему курсу): сначала 30, затем 18 миллионов.

Однако эти средства не поступили на счет: часть перечислили другому лицу, часть якобы выдали самому Алдонину.

Напомним, Банк России в июне 2014 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского МКБ "Замоскворецкий".

Александр Бурчук, юрист Алдонина, рассказал об участии в иске других экс-футболистов. "Дело началось в 2014 году, когда выяснилось, что у моих доверителей - Алдонина, Хохлова, Никифорова, Сычева, Каряки и Кириченко - банком "Замоскворецкий" были похищены денежные средства. Все это время мы обращались с ходатайствами о проведении следственных действий", - цитирует Бурчука "Чемпионат".