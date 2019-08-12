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Общество В России Москва
анастасия заворотнюк, актриса (2011) | Фото:kinopoisk.ru

Актриса Анастасия Заворотнюк задолжала приставам более 1,6 миллиона рублей

Актриса Анастасия Заворотнюк задолжала судебным приставам Тропарево-Никулинского района Москвы более 1,6 млн руб. – исполнительский сбор. Об этом со ссылкой на одного из адвокатов "прекрасной няни" сообщает журнал "СтарХит".

По данным издания, эта сумма накопилась у актрисы за время судебных разбирательств с банком – в прошлом году Заворотнюк удалось подписать мировое соглашение с кредитной организацией, где она брала займ в валюте на покупку земли в Подмосковье. Приставы хотят ограничить звезде выезд за границу. Ближайшее заседание суда по этому делу состоится уже в начале сентября.

"Анастасия пыталась добиться снижения суммы, но у представителей Фемиды, судя по всему, оказалась своя позиция на этот счет", - говорит адвокат артистки.

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Актриса Анастасия Заворотнюк задолжала приставам более 1,6 миллиона рублей

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Теги: анастасия заворотнюк, суд, судебные приставы, исполнительский сбор



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