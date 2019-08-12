03 Сентября 2020
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Общество Сибирский ФО В России
(2017) | Фото: rbc.ru

"Ну что вы от меня хотите?" Красноярский губернатор ушел от ответа на предложение жителей Каменки пожить с ними неделю

Губернатор Красноярского края Александр Усс опять оскандалился. Только улеглись страсти после его заявлений "Я вам тоже могу права качнуть", и глава региона вновь поразил своей "моральной устойчивостью".

На встрече с жителями Каменки на предложение одного из сельчан пожить вместе с людьми неделю в поселке, Усс ушел от ответа, возразив: "Ну что вы от меня хотите?", пишет издание "Росбалт".

После первой волны взрывов людям предложили вернуться в свои дома, но началась вторая волна. Ранее в Минобороны, а также сам Усс заявлял, что в районе сейчас безопасно.

"Вы могли бы там остаться на неделю? Давайте неделю поживете с нами. Если там безопасно, давайте проверим? Там был заместитель министра обороны, который под личную ответственность сказал, что там безопасно. Вот оно безопасно!", - отметил местный житель.

Усс после своего заявления лишь признал, что он всего лишь слуга народа.

Ранее жители села Каменка в Красноярском крае, где на прошлой неделе взорвался военный арсенал, сравнили случившееся с бомбежкой. Напомним, первые взрывы начались 5 августа во второй половине дня. На территории Ачинского района Красноярского края был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти Ачинска запретили местным жителям посещать леса в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский рудник, села Заворки. В настоящее время на местности работают саперы и до тех пор пока они не убедятся, что лесные территории, попадающие в зону ЧС, безопасны, от лесных прогулок лучше отказаться.

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"Ну что вы от меня хотите?" Красноярский губернатор ушел от ответа на предложение жителей Каменки пожить с ними неделю

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Теги: каменка, ачинск, взрывы, военный склад, Александр Усс



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