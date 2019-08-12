03 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
транспорт, общественный транспорт, трамвай (2017) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге передано в суд дело водителя "бешеного" трамвая

Свердловскими полицейскими завершено расследование нашумевшей истории, главным героем которой стал водитель неуправляемого трамвая екатеринбургского маршрута №26. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, уголовное дело с утвержденным обвинительным актом представители ОВД направили для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №2 Кировского района.
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По его данным, в отношении женщины 1969 года рождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ - "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

"17 июля 2018 года в 13.10 женщина-водитель на трамвае ТЗМ с бортовым №763 выехала из западного депо от конечной станции "Волгоградская". Около 15.38 прибыла на остановку "Улица Блюхера", где обнаружила неисправность электронного регулятора, вследствие чего не смогла продолжить движение по маршруту. По согласованию с диспетчером было принято решение о буксировке вагона до станции "Шарташ". Затем в нарушение инструкции без установки линейным работником противооткатного башмака покинула кабину, зная, что сцепка и буксировка будет производиться на опасном участке пути, с уклоном.

В 15.44 водитель соединила не должным образом штыри и не произвела установку шплинтов. В итоге произошло растормаживание, вагон начал движение без водителя в кабине, набрав скорость в пределах 55 км в час. Чудом обошлось без жертв, особенно на перекрестке улиц Гагарина-Ленина, где трамвай на большой скорости по стрелке повернул направо и у дома №91 примерно в 15.49 совершил наезд на стоявший трамвай Т3М с бортовым №736-737. В его салоне на задней площадке находился пассажир, в результате столкновения и сильного удара он получил серьезные травмы", - рассказал полковник Горелых.

Расследование этого ЧП находилось в производстве у опытного дознавателя ГУ МВД по Свердловской области капитана полиции Евгении Мушкетовой. Подозреваемая вину свою признала. До судебного разбирательства в отношении нее избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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В Екатеринбурге передано в суд дело водителя "бешеного" трамвая

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Теги: трамвай, дело, суд, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 22.08.2019 09:45 Мск В Екатеринбурге суд вынес приговор водителю "бешеного" трамвая, из-за которого серьезно пострадал пассажир

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