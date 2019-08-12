Подсчитаны расходы кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга, в лидерах – Беглов

В лидерах по собранным средствам на проведение избирательной кампании за пост губернатора Северной столицы ожидаемо оказался врио губернатора Александр Беглов. По данным Коммерсанта, ему удалось привлечь к настоящему моменту 58,8 млн рублей пожертвований, у остальных участников губернаторской гонки суммы гораздо скромнее.

В фонд кандидата Беглова перечислили деньги 42 юридических и 74 физических лица, при этом две компании были учреждены правительством и, по данным издания, до сих пор на 100% принадлежат городу.

Кандидат в губернаторы от КПРФ, режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко сейчас может похвастаться 13 млн рублей в фонде, это второй результат по сумме привлеченных средств. Надежда Тихонова из "Справедливой России", депутат питерского Законодательного собрания, привлекла на свою кампанию 4,8 млн руб.

Кандидат в губернаторы от "Гражданской платформы" и также депутат петербургского Законодательного собрания Михаил Амосов собрал 1,6 млн рублей, это наименьший показатель.

Напомним, что предвыборный фонд кандидата в губернаторы не может по закону превышать сумму в 100 млн рублей, есть ряд ограничений по размеру пожертвований как для компаний и других организаций, так и для физических лиц, в последнем случае потолок – 0,5 млн рублей.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября, в борьбе участвуют 4 кандидата, врио губернатора Беглов идет как "самовыдвиженец".