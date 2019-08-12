На Урале за минувшие выходные под колесами поездов погибли три человека

За три дня в Курганской, Тюменской и Свердловской областях под колесами поездов погибли три человека.

Первый инцидент произошел 9 августа в Кургане на перегоне "Галкино - Просвет", там грузовой поезд насмерть сбил женщину 1949 года рождения, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Женщина никак не реагировала на сигналы поезда.

Второй смертельный случай произошел поздно вечером 10 августа в Тюменской области. Там на перегоне "Тюмень - Утяшево" пассажирский поезд задавил мужчину 1952 года рождения.

Ночью 11 августа у станции Баженово в Свердловской области грузовой поезд сбил мужчину, который перелазил под вагоном стоящего на соседнем пути грузового состава.

По всем трем фактам ЧП сейчас проводятся проверки, следователи устанавливают обстоятельства инцидентов.