Вера Брежнева рассказала, как ей пришлось выступать в клубах валящего из-под сцены дыма в Баку

Вера Брежнева рассказала об инциденте на фестивале "Жара" в Баку. Сбой в работе пиротехники артистка приняла за необычную задумку режиссеров шоу, поэтому когда на сцене начал валить дым, она и не подумала прекратить выступление.

На своей странице в Instagram Брежнева опубликовала видео выступления: в нескольких метрах от нее из-под сцены начинает "бить" поток голубоватого дыма.

"Во время этого выступления на фестивале "Жара" случился сбой пиротехнической системы, я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка)) и продолжала петь)) как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было "весело", потому что остановить этот дым не мог никто) но номер решили не прерывать) и правильно сделали! Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом", - написала артистка.