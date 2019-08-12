В Челябинской области объявлен конкурс на пост министра промышленности

Глава Челябинской области Алексей Текслер объявил открытый конкурс на должность министра промышленности и природных ресурсов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области будем выбирать по конкурсу, это будет максимально открытая процедура. Я уверен, что среди претендентов найдется компетентный специалист, готовый работать в современной и перспективной команде на благо Южного Урала", – подчеркнул руководитель области.

Конкурс стартует 12 августа. В нем могут принять участие граждане РФ старше 18 лет, имеющие высшее образование и обладающие необходимыми профессиональными данными.

Конкурс пройдет в три этапа. В ходе заочного этапа, который продлится до 23 августа, претендентам необходимо лично подать документы в управление государственной службы и противодействия коррупции областного правительства.

Затем все кандидаты пройдут тестирование. По итогу двух этапов будет составлен рейтинг кандидатов, после чего они пройдут индивидуальное собеседование.