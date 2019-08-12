В Нижневартовске на два месяца раньше сдали после ремонта участок улицы Ленина

В Нижневартовске открыли новый участок улицы Ленина. Её фрагмент от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова сдали на два месяца раньше, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Этот участок важен для города – продолжают активно застраиваться новые микрорайоны. Дорога позволит создать для новосёлов более комфортные условия жизни. Отрезок длиной 643 м имеет шесть полос для движения автотранспорта, тротуары и велосипедные дорожки. Вдоль проезжей части и пешеходной зоны установлены 199 энергосберегающих светильников. Оборудовано 224 парковочные места, из них 34 предназначены для инвалидов. Строительство продолжения улицы Ленина от улицы Ханты-Мансийской началось три года назад. Контракт на данный вид работ был заключен в ноябре 2016 года с компанией "ВОРТ".

Открывая дорогу, заместитель главы города по строительству, директор департамента строительства администрации города Виктор Ситников напомнил, что в прошлом году был открыт другой участок улицы Ленина, в створе улиц Ханты-Мансийской и Героев Самотлора.

"Складывается так называемая традиция: второй год подряд дорога вводится в эксплуатацию в преддверии Дня строителя. Подрядчику удалось завершить работы на два месяца раньше. Изначально планировали сдать объект в октябре", – сказал он.

Дорога находится на гарантии в течение пяти лет. В случае возникновения каких-либо дефектов подрядчик обязан будет их устранить.

Напомним, в этом году в Нижневартовске в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать примерно 17,5 км.