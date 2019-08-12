В Тюмени приостановлена работа бассейна, в котором отравились пять человек

В Тюмени Ленинский районный суд приостановил на 30 суток работу бассейна "Маяк", который расположен в здании КРК "Домино", сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

В июне пять посетителей бассейна отравились хлором. Отравление было легкой степени тяжести.

Бассейн и сауна расположены на первом этаже КРК. Объем бассейна 35 кубометров. Обеззараживание воды в нем осуществляется методами, включающими фильтрацию и вводом химического агента хлора. Как выяснили эксперты, пробы воды не соответствовали нормам СанПиНа по содержанию хлора. Кроме того, руководство бассейна не представило документы, которые подтвердили бы безопасность средств, применяемых для обеззараживания воды. Сообщается, что не велся лабораторный контроль за качеством воды, а также температурой воды и воздуха.

Продолжить работу бассейн сможет после устранения допущенных нарушений.