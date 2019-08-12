03 Сентября 2020
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самолет ан-24 (2008) | Фото: www.sakhalinenergy.com

На Камчатке в кабине Ан-24 треснуло стекло во время полета

У пассажирского самолета Ан-24, совершавшего рейс из села Тиличики в аэропорт Петропавловск-Камчатский, во время полета треснуло лобовое стекло в кабине пилотов.

На борту находились около 30 пассажиров, пострадавших нет.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Напомним, в июне этого года Ан-24 авиакомпании "Ангара" аварийно сел в Нижнеангарске, выкатился за пределы ВПП, где врезался в здание очистных сооружений. Погибли два человека – командир воздушного судна и бортмеханик. Они находились в кабине экипажа, которая первой столкнулась с зданием.

Байкальская транспортная прокуратура проверила документы на строительство очистных сооружений и выявила нарушения.

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На Камчатке в кабине Ан-24 треснуло стекло во время полета

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Теги: ан-24, камчатка



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