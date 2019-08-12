Уничтожением киевского "патриархата" руководит Варфоломей, - Денисенко-Филарет

Лидер раскольнического киевского "патриархата" Михаил Денисенко-Филарет заявил, что за уничтожением его организации стоит экуменический патриарх Варфоломей. Об этом он сказал в воскресенье, выступая с проповедью во Владимирском соборе Киева.

Он подчеркнул, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Стамбул, состоявшийся на днях, продемонстрировал, что Фанар "настаивает на том, чтобы в ближайшее время был уничтожен киевский "патриархат". По его мнению, все это из-за его реальной независимости, в то время как "единая церковь" раскольников подчиняется Фанару. Поэтому Варфоломей и "подвигает Епифания [Cергея Думенко] как можно скорее уничтожить киевский "патриархат". Для этого раскольники даже создали специальную ликвидационную комиссию.

Весной Варфоломей заявил, что киевского "патриархата" никогда не существовало. Ради борьбы с Денисенко Варфоломей даже пошел на нарушение своего же томоса и решил забрать все заграничные приходы раскольников, которые входили в состав киевского "патриархата", чтобы передать их своей "единой церкви" (в соответствии с томосом, они должны отойти Фанару).

Как сообщало Накануне.RU, Филарет призвал своих сторонников протестовать против Думенко. Ранее он обратился к Зеленскому с просьбой о защите своего "патриархата".