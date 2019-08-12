Самолет Utair не смог вылететь из Еревана в Москву по техническим причинам

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair не смог вылететь сегодня рейсом Ереван – Москва по техническим причинам. Об этом сообщается на сайте столичного аэропорта Внуково.

Рейс UT880 по маршруту Звартноц-Внуково должен был отправиться утром в понедельник, 12 августа (отправление в 6:05 местного времени). В 9 мск он должен был сесть в столице, но теперь прибытие самолета ожидается только в 19:25 мск.

"Самолёт Boeing 737 авиакомпании UTair, следовавший из Еревана в Москву рейсом UTA880, не выполнил запланированный рейс в связи с обнаруженной на борту технической проблемой", - говорится в сообщении комитета гражданской авиации Армении, размещенном на странице ведомства в соцсети. Там же сообщается, что пассажиров разместили в гостинице и обеспечили едой.