03 Сентября 2020
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Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Самолет Utair не смог вылететь из Еревана в Москву по техническим причинам

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair не смог вылететь сегодня рейсом Ереван – Москва по техническим причинам. Об этом сообщается на сайте столичного аэропорта Внуково.

Рейс UT880 по маршруту Звартноц-Внуково должен был отправиться утром в понедельник, 12 августа (отправление в 6:05 местного времени). В 9 мск он должен был сесть в столице, но теперь прибытие самолета ожидается только в 19:25 мск.

"Самолёт Boeing 737 авиакомпании UTair, следовавший из Еревана в Москву рейсом UTA880, не выполнил запланированный рейс в связи с обнаруженной на борту технической проблемой", - говорится в сообщении комитета гражданской авиации Армении, размещенном на странице ведомства в соцсети. Там же сообщается, что пассажиров разместили в гостинице и обеспечили едой.

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Самолет Utair не смог вылететь из Еревана в Москву по техническим причинам

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Теги: utair, ереван-москва, технические причины



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