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Общество В России
Служащий Мариенбургского храма игумен Фотий, силой искупал малыша (2019) | Фото: youtube.com

Всеволод Чаплин считает, что отстранение священника в Гатчине не основано на канонах

После того, как в сети появилось видео со скандальными заголовками "одержимый священник травмировал ребенка во время крещения", в Гатчине от служения сразу отстранили батюшку Фотия, который и привлек внимание общественности своей суровостью по отношению к младенцу, более того теперь он выведен за штат Гатчинской епархии. Впрочем, протоиерей Всеволод Чаплин в беседе с Накануне.RU заявил, что никаких оснований для этого не было:

"Священника наказали, но не очень понятно, какие каноны он нарушил. Наказание должно основываться на законе, а не на общественном мнении и не на "хайпе". Если действительно ребенок получил ссадины - это плохо и этому должна быть дана оценка, но я не очень понимаю, как можно обо что-то поцарапаться в купели, это не травматичное сооружение, может быть, ребенок оцарапался о крест священника? Но церковное наказание должно быть основано на канонах каких-то, какие каноны здесь нарушены, я не знаю".

Напомним, инцидент произошел в Мариенбургском Покровском храме Гатчины, мать ребенка после крещения обратилась в правоохранительные органы, так как на теле младенца обнаружились ссадины, родители уверены, что это следствие жесткого обращения батюшки. Во время таинства матери показалось, что отец Фотий топит ее мальчика, она попыталась отобрать ребенка, но священнослужитель решил довести до конца крещение (для чего нужно было опустить ребенка под воду трижды), этот эпизод попал в сеть и вызвал бурную реакцию у общественности.

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Всеволод Чаплин считает, что отстранение священника в Гатчине не основано на канонах

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Теги: гатчина, фотий, крещение, суровый батюшка, священник, каноны церкви, всеволод чаплин



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Развитие сюжета:

Ранее 13.08.2019 02:04 Мск Оскандалившийся священник извинился за грубое крещение малыша

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