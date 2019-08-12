03 Сентября 2020
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Происшествия Москва
полиция (2018) | Фото:Накануне.RU

Полиция Москвы ищет своего сотрудника, который на митинге при задержании ударил кулаком в живот девушку

Столичная полиция выясняет имя своего сотрудника, который на прошедшем в субботу митинге оппозиции ударил кулаком в живот девушку.

Видео инцидента предоставила Baza.

На кадрах видно, как несколько полицейских в форме, масках и касках тащат молодую девушку в автозак. В какой-то момент она активно сопротивляется и один из правоохранителей с силой бьет ее кулаком в живот, девушка кричит от боли, ее тащат в полицейский "пазик".

Известно, что после инцидента девушка обратилась в больницу.

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Полиция Москвы ищет своего сотрудника, который на митинге при задержании ударил кулаком в живот девушку

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Теги: митинг, девушка, кулак, живот, удар, полицейский, сотрудник, Москва



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