03 Сентября 2020
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красная икра (2018) | Фото: Россельхознадзор по Свердловской области

В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажира с полным чемоданом красной икры

В аэропорту Екатеринбурга таможенники не пропустили в Финляндию крупную партию красной икры.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, при проверке рейса "Екатеринбург - Хельсинки" в "зеленом" коридоре остановили пассажира с полным чемоданом икры. Всего инспекторы насчитали 38 кг красной икры, которая была расфасована по пяти брикетам из пенопласта, а также пять полиэтиленовых упаковок с рыбой.

Общий вес провизии составил почти 45 кг: таможенникам мужчина объяснил, что якобы везет икру в подарок на свадьбу в Финляндию. При этом по закону беспрепятственно вывозить из страны красную икру лососевых рыб разрешено не более 5 кг - ограничение предусмотрено для товаров, вывозимых для личных, а не коммерческих целей.

Против пассажира возбудили административное дело, ему грозит штраф до двукратной стоимости товара. Сейчас икра хранится в специальных помещениях склада временного хранения, а ее дальнейшую судьбу решит суд.

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В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажира с полным чемоданом красной икры

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Теги: икра, аэропорт, Екатеринбург



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