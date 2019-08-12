В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажира с полным чемоданом красной икры

В аэропорту Екатеринбурга таможенники не пропустили в Финляндию крупную партию красной икры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, при проверке рейса "Екатеринбург - Хельсинки" в "зеленом" коридоре остановили пассажира с полным чемоданом икры. Всего инспекторы насчитали 38 кг красной икры, которая была расфасована по пяти брикетам из пенопласта, а также пять полиэтиленовых упаковок с рыбой.

Общий вес провизии составил почти 45 кг: таможенникам мужчина объяснил, что якобы везет икру в подарок на свадьбу в Финляндию. При этом по закону беспрепятственно вывозить из страны красную икру лососевых рыб разрешено не более 5 кг - ограничение предусмотрено для товаров, вывозимых для личных, а не коммерческих целей.

Против пассажира возбудили административное дело, ему грозит штраф до двукратной стоимости товара. Сейчас икра хранится в специальных помещениях склада временного хранения, а ее дальнейшую судьбу решит суд.