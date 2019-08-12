"К двери прижало волной, как примагнитили": жители Каменки сравнили взрывы на военном арсенале с бомбежкой

Жители села Каменка в Красноярском крае, где на прошлой неделе взорвался военный арсенал, сравнили случившееся с бомбежкой.

Они рассказывают, что от взрывов еще какое-то время "свистело в ушах", снаряды долетали до пятого этажа, спасаться пришлось ползком.

Напомним, первые взрывы начались 5 августа во второй половине дня. На территории Ачинского района Красноярского края был введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным следствия, пожар произошел во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. В ходе тушения пожара начался "неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов", уточнили в СК.

Во время проведения работ по разминированию произошли подрывы снарядов. В связи с новыми взрывами было принято решение эвакуировать жителей Каменки в пункт временного размещения поселка Малиновка.

По словам местного жителя Анатолия Усиченко, было страшно. "К двери прижало волной, как примагнитили", - приводит его слова РИА Новости.

Мужчина, по его словам, зашел в дом, взял документы и спрятался в кусты, потом по кустам дошел по Красной дороги, сел под ель. "Смотрю... снаряды бьют, бегу по дороге, смотрю - дом сгоревший и погреб, я туда – нырк! - и спасся до утра", - рассказал Усиченко.

Его односельчанка Любовь Матвеева рассказала, что снаряды разлетались на высоту пятого этажа, и один из них пробил дыру в стене между ее квартирой и соседской.

"Дождина такой, громыхнуло, аж дом затрясся!" - сказала она, добавив, что ползла по-пластунски, пока ее не спасли военные.

Напомним, власти Ачинска запретили местным жителям посещать леса в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский рудник, села Заворки. В настоящее время на местности работают саперы и до тех пор пока они не убедятся, что лесные территории, попадающие в зону ЧС, безопасны, от лесных прогулок лучше отказаться.