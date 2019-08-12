Кандидатов в тюменскую облдуму наказали за агитацию

На довыборах в Тюменскую областную думу по Калининскому округу региональная избирательная комиссия выявила новые нарушения. Как передает корреспондент Накануне.RU, предупреждение получили сразу два кандидата – Максим Карпиков, который баллотируется от "Справедливой России", и Анатолий Княжев – лидер местных "диванных войск", идущий от КПРФ (на фото).

Карпиков получил сразу две "красные карточки": за трафареты на асфальте с его именем, а также за видеоролики с выступлениями двух действующих депутатов регионального парламента – это лидер тюменских эсеров, вице-спикер Владимир Пискайкин и Сергей Морев. Избирательная комиссия напомнила, что по новым правилам в наглядной агитации запрещено использование третьих лиц.

Что касается коммуниста Княжева, то его наказали, как ни странно, за собственную агитацию в социальных сетях и на партийном сайте. Формально нарушение сводилось к тому, что изготовление ролика не было оплачено с избирательного счета. Как можно оплатить видео, записанное с телефона – осталось не ясным.

Выборы пройдут 8 сентября. Кроме вышеупомянутых кандидатов, в гонке принимают участие депутат гордумы от ЛДПР Мурат Тулебаев, а также представитель "Единой России", гендиректор "Мостострой-11" Николай Руссу.