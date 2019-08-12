03 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Аэропорт Гонконга закрылся из-за &quot;забастовки&quot; в главном терминале (2019) | Фото: Накануне.RU

Аэропорт Гонконга закрылся из-за акции протеста в главном терминале

В понедельник, 12 августа, руководство аэропорта Гонконга отменило все вылеты после того, как протестующие заняли главный терминал (где они, впрочем, находятся уже четыре дня). Как сообщает Bloomberg, для экономики города это может обернуться колоссальными потерями.

"Работа международного аэропорта Гонконга была серьезно нарушена в результате сегодняшнего публичного собрания в терминале, - говорится в сообщении аэропорта. – За исключением рейсов, на которые уже прошла регистрация, а также рейсов, которые уже направляются в Гонконг, отменяются все рейсы до конца сегодняшнего дня".

Тысячи протестующих, одетых в черную одежду, собрались в зоне прибытия главного терминала, где они собираются провести трехдневную сидячую забастовку. Акции авиакомпании Cathay Pacific Airways – базового перевозчика Гонконга – упали до десятилетнего минимума.

Протестующие в аэропорту Гонконга 10.08.2019(2019)|Фото: Накануне.Ru

Аэропорт Гонконга закрылся из-за "забастовки" в главном терминале(2019)|Фото: Накануне.RU

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Аэропорт Гонконга закрылся из-за акции протеста в главном терминале

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Теги: гонконг, аэропорт, акция протеста



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