В Тюменской области 17 предприятий-банкротов должны своим сотрудникам десятки миллионов рублей

В Тюменской области 17 предприятий-банкротов имеют перед своими работниками крупные долги по зарплате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Всего в области 24 организации должны своим сотрудникам 145 млн руб.. Более половины суммы приходится на 17 организаций, проходящих различные процедуры банкротства, - завод "Сибнефтегазмаш", "Ялуторовский автомобильный завод", "Тюменский строитель", "Стройимпульс" и другие.

Всего в регионе за семь месяцев года погашены долги по зарплате на общую сумму в 485 млн руб..