03 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
деньги рубль купюра 1000 (2005) | Фото: Накануне.ru

В Тюменской области 17 предприятий-банкротов должны своим сотрудникам десятки миллионов рублей

В Тюменской области 17 предприятий-банкротов имеют перед своими работниками крупные долги по зарплате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
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Всего в области 24 организации должны своим сотрудникам 145 млн руб.. Более половины суммы приходится на 17 организаций, проходящих различные процедуры банкротства, - завод "Сибнефтегазмаш", "Ялуторовский автомобильный завод", "Тюменский строитель", "Стройимпульс" и другие.

Всего в регионе за семь месяцев года погашены долги по зарплате на общую сумму в 485 млн руб..

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В Тюменской области 17 предприятий-банкротов должны своим сотрудникам десятки миллионов рублей

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Теги: Сибнефтегазмаш, Ялуторовский автомобильный завод, Тюменский строитель, Стройимпульс, долги по зарплате, банкрот



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