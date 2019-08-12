03 Сентября 2020
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мусульмане, молитва, намаз, мечеть (2019) | Фото: Накануне.RU

Временная мечеть "Нур-Усман" переедет из центра Екатеринбурга на Сортировку в сентябре

Временная мечеть "Нур-Усман" должна переехать с улицы Декабристов в Екатеринбурге на Сортировку до 15 сентября. Об этом Накануне.RU сообщил заместитель председателя Уральского мухтасибата Наиль Шаймарданов.

"По соглашению, подписанному между заместителем губернатора Сергеем Бидонько и председателем Уральского мухтасибата Артуром Мухутдиновым, это действительно так", - рассказал Шаймарданов.

По его словам, к середине сентября на Сортировке должно быть возведено здание, в котором временно разместится мечеть.

"Площадка там уже готова. Фундамент уже заливается. Это будет каркасное здание металлической конструкции. Говорят, что за месяц должны успеть ввести в строй", - добавил он.

мусульмане, молитва, намаз, мечеть(2019)|Фото: Накануне.RU

Заместитель председателя Уральского мухтасибата уточнил, что вопрос соборной мечети как был открыт, так и остается открытым.

"Мы надеемся, что тот переговорный процесс, который сейчас идет с правительством, позволит нам положительно решить вопрос по площадке для соборной мечети и сохранить ту идею, которая закладывалась изначально", - заключил Наиль Шаймарданов.

Напомним, ранее стало известно, что в опрос по строительству храма святой Екатерины в уральской столице могут включить и соборную мечеть.

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Временная мечеть "Нур-Усман" переедет из центра Екатеринбурга на Сортировку в сентябре

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Теги: мечеть, переезд, Екатеринбург



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