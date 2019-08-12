В октябре Пермь могут посетить федеральные министры

Министр экономического развития России Максим Орешкин и министр науки и высшего образования России Михаил Котюков приглашены на юбилейный V Пермский инженерно-промышленный форум, который пройдет в Перми в октябре. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого минпромторга.

Форум будет длиться два дня: 17-18 октября. Площадкой для его проведения станет "Завод имени Шпагина".

Участники форума обсудят реализацию Национальных проектов в Прикамье, а также поговорят про развитие промышленной кооперации крупных федеральных компаний с региональными производителями продукции и услуг.

Помимо федеральных министров, на форуме ждут замминистра промышленности России Василия Осьмакова, замминистра экономразвития России Петра Засельского, директора"Федерального центра компетенций" Николая Соломона, а также председателя правления банка "ФК "Открытие" Михаила Задорнова.

Кроме того, форум посетят представители крупнейших федеральных компаний, таких как "ЛУКОЙЛ", "СИБУР-Холдинг" и "ММК", РЖД.

Регистрация для участия в форуме открыта с 1 августа.