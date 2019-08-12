В московскую мэрию подали новую заявку на протестный митинг

В эту субботу, 17 августа, в Москве может снова состояться митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Сегодня муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам столицы. Ответа из мэрии пока не поступило.

17 августа, помимо уже ставших привычными митингов "несистемных", в Москве пройдет мероприятие КПРФ "За честные и чистые выборы". Лидер партии Геннадий Зюганов уже заявил, что отказывается объединяться с поддерживающими незарегистрированных кандидатов, пишет Infox.ru.

Напомним, на митинге 10 августа оппозиционные активисты учинили разгром на улицах столицы, испугав москвичей. Также сообщалось, что прошедший митинг в Москве стал самым массовым за последние годы.