Игумен, травмировавший ребенка, был переведен в Гатчину из-за жалоб прихожан

На игумена Фотия до ситуации с жестким крещением ребенка в Гатчине жаловались прихожане.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Гатчинской епархии. Однако официальных жалоб, которые рассматривает епархия, на него не поступало.

Устные жалобы на грубую манеру общения священника поступали при его работе настоятелем храма Успения пресвятой Богородицы в деревне Большая Вруда в Волосовском районе. Из-за этого он был переведен в Гатчину.

Напомним, в Ленинградской области на священника написали заявление в полицию. Поводом для этого стало его жестокое обращение с годовалым мальчиком, которого священник травмировал во время обряда крещения.

На кадрах видеозаписи видно, как священник нервно хватает ребенка и силой окунает в купель, ребенок плачет и вырывается, но священник совершенно невозмутим. На настойчивые просьбы матери прекратить священник продолжает "таинство крещения".

После инцидент игумен был отстранен от служения. Сам он заявил, что не считает себя виновным, так как православная традиция велит во время крещения трижды погружать младенца в купель с головой.